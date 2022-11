Die bisherige Grundsicherung Hartz IV soll vom Bürgergeld abgelöst werden (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Er billigte am Abend in Berlin den gestern ausgehandelten Kompromiss zwischen den Ampelparteien und der Union. Damit kann die Sozialreform noch in dieser Woche im Bundestag und in der Länderkammer beschlossen werden.

Das Bürgergeld soll zum 1. Januar die bisherigen Hartz-IV-Regelungen ersetzen. Vorgesehen sind unter anderem höhere Regelsätze und höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten. In dem neuen Gesetzenwurf sind schärfere Sanktionsmöglichkeiten und ein geringeres Schonvermögen als ursprünglich geplant festgeschrieben. Darauf hatte die Union bestanden.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann begrüßte die Einigung. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey betonte, das Bürgergeld werde dafür sorgen, dass Menschen, die auch welchen Gründen auch immer, nicht mehr am Arbeitsleben teilnähmen, wieder eine Zukunftsperspektive bekämen. Hessens Ministerpräsident Rhein erklärte, der Kompromiss könne sich sehen lassen. Es gebe nicht wie ursprünglich geplant eine Schonfrist für diejenigen, die sich vom Staat nur fördern, aber nicht fordern lassen wollten.

