Der Weg für die Digitalisierung von Deutschlands Schulen ist frei.

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einigte sich am Abend auf Formulierungen für eine Grundgesetzänderung, die dem Bund größere Möglichkeiten zur Unterstützung der Länder einräumt.



Dies ist Voraussetzung dafür, die im Digitalpakt geplanten Mittel in Höhe von fünf Milliarden Euro für eine bessere technische Ausstattung in Schulen zur Verfügung zu stellen. Strittig war unter anderem, inwieweit der Bund die Vergabe seiner Mittel kontrolllieren können soll. Nun ist vorgesehen, dass für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur schwächere Kontrollrechte des Bundes gelten als in anderen Bereichen.



Bereits morgen soll die Einigung dem Bundestag zur Abstimmung vorgelegt werden.