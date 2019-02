Schüler und Lehrer an Deutschlands Schulen können auf neuere Computer, bessere Internetanbindung und digitale Lehrmethoden hoffen.

Bund und Länder haben sich auf die dafür nötige Grundgesetzänderung verständigt. Der Vermittlungsausschuss stimmte am Abend für einen entsprechenden Kompromiss. Wenn Bundestag und Bundesrat den Vorschlag wie erwartet annehmen, kann der Digitalpakt Schule umgesetzt werden.

Der Bundestag stimmt morgen darüber ab, die Länderkammer voraussichtlich Mitte März.



Um die Einzelheiten war monatelang gerungen worden. Die Länder fürchteten, zu viele Kompetenzen an den Bund zu verlieren. Bildung ist laut Grundgesetz Ländersache.



Strittig war etwa, inwieweit der Bund die Vergabe seiner Mittel - geplant sind fünf Milliarden Euro - kontrollieren können soll. Nun ist vorgesehen, dass für Investitionen in die Bildungsinfrastruktur schwächere Kontrollrechte gelten als in anderen Bereichen. Außerdem rückte der Bund von seiner früheren Forderung ab, bei Bundeszuschüssen den Ländern ergänzende Zahlungen in gleicher Höhe vorzuschreiben.