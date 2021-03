Bundestag und Bundesrat haben eine Einigung über neue Zugriffsregeln für die Daten von Handynutzern erzielt.

Umstritten war insbesondere, welche Hürden für die Sicherheitsbehörden etabliert werden sollen. Der nun erzielte Kompromiss sieht unter anderem vor, dass Nutzungsdaten nur für die Verfolgung von Straftaten, nicht jedoch zur Verfolgung weniger schwerwiegender Ordnungswidrigkeiten genutzt werden dürfen. Eine Herausgabe von Passwörtern soll nur bei besonders schweren Straftaten in Betracht kommen. Telekommunikationsanbieter sollen außerdem Auskunft zu Bestandsdaten nur zur Verfolgung besonders gewichtiger Ordnungswidrigkeiten erteilen dürfen.



Der Einigung wird Bedeutung beigemessen, weil die fehlende Regelung ein Gesetzespaket gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität aufgehalten hat. Es wird nun am Freitag in Bundestag und Bundesrat zur Abstimmung gebracht. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bisherigen Vorgaben zum Zugriff auf Bestandsdaten im vergangenen Jahr beanstandet und eine Reform bis Ende dieses Jahres verlangt.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.