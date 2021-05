US-Außenminister Blinken ist zu einer mehrtägigen Nahost-Reise aufgebrochen, um die Bemühungen um eine Festigung der Waffenruhe zwischen Israel und den Palästinensern zu unterstützen.

Zudem solle es auch um den Wiederaufbau im Gazastreifen gehen, teilte US-Präsident Biden in Washington mit. Blinken werde nach Jerusalem, Ramallah, Kairo und Amman reisen. Dort seien Gespräche unter anderen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu, Palästinenserpräsident Abbas, dem ägyptischen Staatschef al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah dem Zweiten geplant. In der Nacht auf Freitag war eine zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Feuerpause in Kraft getreten. Diese wird bisher weitgehend eingehalten.



In Jerusalem wurden heute zwei Israelis niedergestochen. Laut der Polizei wurde der Angreifer von Sicherheitskräften erschossen. Angaben zu seiner Identität wurden nicht gemacht.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.