US-Außenminister Blinken ist in Israel eingetroffen.

Er will sich in den nächsten Tagen um eine Festigung der Waffenruhe zwischen Israel und den Palästinensern bemühen. Zudem soll es um den Wiederaufbau im Gazastreifen gehen. Blinken wird zuächst nach Jerusalem und dann nach Ramallah, Kairo und Amman reisen. Er will unter anderen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu, Palästinenserpräsident Abbas, dem ägyptischen Staatschef al-Sisi und dem jordanischen König Abdullah dem Zweiten sprechen.



Seit Freitag vergangener Woche gilt eine zwischen Israel und der islamistischen Hamas vereinbarte Feuerpause. Diese wird bisher weitgehend eingehalten.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.