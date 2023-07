Proteste in Israel (Ilia yefimovich/dpa)

Das bestätigte Oppositionsführer Lapid am Mittag. Derzeit berät das Parlament in Jerusalem über die Novelle und will schließlich darüber abstimmen. Dabei geht es um einen Passus, der dem Obersten Gericht die Möglichkeit nehmen würde, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zu kippen. Die Opposition lehnt die Reform als einen gefährlichen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz und als Einfallstor für Korruption und Machtmissbrauch ab. Heute früh hatte es weitere Proteste gegen die Pläne gegeben. Demonstranten blockierten die Zugänge zum Parlamentsgebäude in Jerusalem. Daraufhin setzte die Polizei Wasserwerfer ein.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.