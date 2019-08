Gut gemeint ist häufig das Gegenteil von gut gemacht. Das gilt auch für die Vermögenssteuerpläne der SPD. Zwei Jahre hat eine Arbeitsgruppe darüber gebrütet – dafür aber ist das heute vorgelegte Eckpunkte-Konzept reichlich unausgegoren. Man spürt beim Lesen jeder Zeile: Das fünfseitige Papier musste einfach raus. In knapp einer Woche drohen den Sozialdemokraten zwei Wahldebakel in Brandenburg und Sachsen. Da ist die Schärfung des Parteiprofils oberste Genossenpflicht bei der SPD, auf Details, auf Stimmigkeit des Konzepts kommt es weniger an.

Seit 23 Jahren im Dornröschenschlaf

Ob es der angeschlagenen Partei hilft, sei dahin gestellt. Der Schuss könnte bei demokratiemüden Ostdeutschen ebenso gut dazu führen, sich in einem Punkt noch einmal bestätigt zu fühlen: Versprochen wird in einer Parteiendemokratie viel, gerne und oft auch vor einem Wahltermin, die Umsetzung lässt dann auf sich warten, manches wird hinterher auch schlicht vergessen. So wie das Thema Gerechtigkeit, so wie die Vermögenssteuer. Seit 23 Jahren im Dornröschenschlaf, eine Woche vor einer Schicksalswahl lässt die SPD dann den Wecker klingeln, ohne anscheinend auch nur einen Gedanken darauf zu verschwenden, wie denn bitteschön die Reichen tatsächlich zur Kasse gebeten werden könnten. Angesichts des strikten Neins von CDU, CSU und FDP ist die Wiederbelebung der Vermögenssteuer nur in einem Bündnis zusammen mit Grünen und Linkspartei durchzusetzen – und das nicht nur im Bund. Dieses Linksbündnis müsste auch in der Mehrzahl der Länder eine Mehrheit haben, damit das Robin-Hood-Projekt nicht im Bundesrat scheitert. Solche Hürden scheint man im Willy-Brandt-Haus aber auszublenden.

Es geht um die Show, nicht um den Inhalt

Dabei liegen die Sozialdemokraten mit ihrem Anliegen noch nicht einmal so falsch. Die wirklich Vermögenden stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzuziehen ist richtig. Nur muss das in ein steuerliches Gesamtkonzept eingebettet sein. Davon aber ist nicht viel zu sehen, alles wirkt eher wie Stückwerk. In der einen Woche wird die Soli-Senkung auf den Weg gebracht, leider aber nicht für alle, weil man sich das nach all den teuren Wahlgeschenken angeblich nicht leisten kann. In der folgenden Woche folgt dann die Vermögenssteuer für Superreiche, ohne zusagen, wie man diese besondere Spezies unter den Steuerzahlern definiert, wer dazu zählt - und wer nicht; was alles zu deren steuerpflichtigem Vermögen zählt - und was nicht, von vielen Details, wie etwa Oldtimer, Kunstwerke und ähnliches steuerlich zu bewerten wären, ganz abgesehen. Der fatale Eindruck bleibt: Es geht um die Show, nicht um den Inhalt. Hauptsache es wird erst mal unübersehbar links geblinkt.

