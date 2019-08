Die Diskussion über die von der SPD geforderte Wiedereinführung der Vermögensteuer dauert an.

Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, begrüßte die Überlegungen. Endlich erkenne die SPD, dass man etwas gegen die enorme Ungleichheit in Deutschland tun müsse, sagte Riexinger der Funke Mediengruppe. Die beabsichtigte Höhe von einem Prozent bezeichnete er aber als zu gering. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Jung, meinte dagegen, er lehne diesen Vorschlag der SPD genauso klar ab wie neue Schulden. Eine Vermögensteuer stehe im Widerspruch zu den Vereinbarungen der Großen Koalition. - Die kommissarische SPD-Führung will ihr Konzept morgen im Präsidium vorstellen.



Die Vermögensteuer wird in Deutschland seit 1997 nicht mehr erhoben. Damals verzichtete die Bundesregierung darauf, die Steuer nach Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu reformieren. Das Gericht hatte entschieden, dass eine unterschiedliche steuerliche Belastung von Grundbesitz und sonstigem Vermögen nicht mit dem Gleichheitsgrundsatz vereinbar ist.