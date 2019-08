Vizekanzler Scholz befürwortet Pläne seiner Partei zur Wiedereinführung der Vermögensteuer.

Er habe die SPD-Arbeitsgruppe eng begleitet und unterstütze das Ergebnis, sich am Schweizer Vorbild zu orientieren, sagte der Bundesfinanzminister dem "Handelsblatt". Das SPD-Konzept soll am Montag vorgestellt werden und sieht Einnahmen in Höhe von zehn Milliarden Euro jährlich vor.



Der CDU-Finanzpolitiker von Stetten bezeichnete die SPD-Vorschläge als innerparteiliches Wahlkampfthema. Es sei mittlerweile der 17. Vorstoß der Sozialdemokraten zur Vermögenssteuer, seit er Bundestagsabgeordneter sei, sagte von Stetten im Deutschlandfunk.



In der Schweiz gilt die Vermögensteuer unter anderem für Immobilien, Kunstwerke und Wertpapiere; dafür ist die Einkommensteuer vergleichweise niedrig.