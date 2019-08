Nach einem Brandanschlag auf eine Bar in Mexiko ist die Zahl der Toten auf mindestens 28 gestiegen.

Ein Behördenvertreter im Bundesstaat Veracruz sagte der Nachrichtenagentur AFP, 25 Menschen seien an Ort und Stelle ums Leben gekommen, drei weitere in Krankenhäusern. Neun Menschen wurden bei der Attacke auf den Striptease-Club in der Stadt Coatzacoalcos verletzt. Bewaffnete Angreifer hatten das "El Caballo Blanco" (Das weiße Pferd) in der Nacht auf Mittwoch gestürmt, auf Gäste geschossen und anschließend Feuer gelegt. Staatschef López Obrador verurteilte die Tat. Ermittler gehen bislang von einer Auseinandersetzung im Bandenmilieu aus.