Der Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke bewegt viele Menschen. Auch weil es im Jahr 2015 wegen seiner Haltung in der Flüchtlingspolitik Morddrohungen gegen ihn gegeben hatte, wird viel über die Hintergründe seines Todes spekuliert.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Tod Walter Lübckes.

Wie ist der aktuelle Ermittlungsstand?

Die Polizei hat einen Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen. Der Betreffende sei befragt worden und habe danach wieder gehen können, sagte ein Sprecher. Für eine Tatbeteiligung gebe es keine Anhaltspunkte. Dem Hessischen Rundfunk hatte die Polizei am Samstagabend mitgeteilt, dass die Person "mit dem Ziel der Informationsgewinnung" in Gewahrsam genommen worden sei. Die Sonderkommission nannte aber keine Einzelheiten, um - wie es hieß - die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Deutschen Presse-Agentur sagte man allerdings, die Person könne nicht als verdächtigt bezeichnet werden. Medien hatten zuvor berichtet, ein mutmaßlicher Täter sei festgenommen worden.



Auch weiterhin erhalten die Staatsanwaltschaft Kassel und die Sonderkommission "Liemecke" (benannt nach einem durch den Ort fließenden Bach) des Landeskriminalamtes Hinweise aus der Bevölkerung. Bis Samstagmittag seien rund 160 eingegangen, 80 davon nach einem Zeugenaufruf in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Wer Informationen oder Material habe, das zur Aufklärung beitragen könne, solle sich weiterhin melden. Unter anderem an Videos und Fotos von einer zum Tatzeitpunkt stattgefundenen Kirmes zeigen sich die Ermittler interessiert. Auch wer am Samstag vor einer Woche zwischen 22 und 1 Uhr in Wolfhagen-Istha Knall- oder Schussgeräusche gehört habe, solle sich melden.

Was ist über Lübckes Tod bekannt?

Der Kasseler Regierungspräsident war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Wie bereits am Montag mitgeteilt wurde, ist der Schuss von einer Kurzwaffe, also einer Pistole oder einem Revolver, aus der Nähe abgefeuert worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ergaben sich keine Hinweise auf einen Suizid, man geht deshalb von einem Tötungsdelikt aus und ermittelt gegen Unbekannt. Berichte, wonach ein Sanitäter den Tatort verändert haben soll, wurden nicht bestätigt.

Gibt es einen Zusammenhang mit den Drohungen gegen den CDU-Politiker?

Walter Lübcke hatte sich 2015 für eine humane Flüchtlingspolitik ausgesprochen und mit seinen Aussagen auch für Kritik gesorgt. Auf Anfeindungen bei einer Bürgerversammlung sagte er, es lohne sich, in Deutschland zu leben und für die hiesigen Werte einzutreten. "Wer diese Werte nicht vertritt, kann dieses Land jederzeit verlassen", ergänzte er. Das sei die Freiheit jedes Deutschen. In den vergangenen Jahren war er deshalb immer wieder aus dem rechtsextremen Spektrum angefeindet worden, bis hin zu Morddrohungen. Nach Lübckes Tod wurde in alle Richtungen ermittelt. Es gab Spekulationen, dass der Täter aus dem persönlichen Umfeld Lübckes kommen könnte; auch ein politischer Hintergrund galt als nicht ausgeschlossen. Oberstaatsanwalt Streiff sagte allerdings bereits am Montag auf die Frage, ob die Tat in Zusammenhang mit früheren Drohungen gegen Lübcke stehen könnte, dass es dazu keine Erkenntnisse gebe. Gesicherte Informationen zum Motiv des Täters gibt es bisher also nicht.

Berichten die Medien zu zurückhaltend?

Ein CDU-Politiker, der Drohungen von Rechtsextremen erhalten hatte, wird getötet - und die Medienhätten das Thema nicht in angemessenem Maße aufgegriffen. Dieser Vorwurf wurde gerade in Online-Netzwerken in den vergangenen Tagen immer wieder geäußert. Ebenfalls häufig geschrieben wurde, dass die Berichterstattung im Fall des angegriffenen Bremer AfD-Politikers Magnitz viel größer ausgefallen sei - obwohl es sich bei Lübcke ja um ein Tötungsdelikt gehandelt habe.



Die Frage, ob die Berichterstattung angemessen war, lässt sich natürlich nur schwer objektiv beantworten. Viele, die entsprechende Posts im Netz veröffentlichten, sahen einen direkten Zusammenhang zwischen den Drohungen und dem Tod Lübckes. Darüber gibt es aber - wie bereits erwähnt - keine gesicherten Erkenntnisse. Die Deutschlandfunk-Nachrichten haben den Tod Lübckes nach Bekanntwerden am Sonntagabend gemeldet und das Thema seitdem, bis auf eine Ausnahme, täglich aufgegriffen. Auch im restlichen Programm des Deutschlandfunks wurde immer wieder berichtet. Unter anderem setzte sich das Medienmagazin "@mediasres" mit den hasserfüllten Kommentaren nach dem Tod des CDU-Politikers auseinander.

Wie reagiert Lübckes Familie?

Sie hat die Medien dazu aufgerufen, ihr in den nächsten Tagen die Möglichkeit zur Trauer zu geben. Insbesondere bei der für kommenden Donnerstag geplanten Trauerfeier in Kassel bittet die Familie, auf Foto- und Filmaufnahmen zu verzichten. In der Kasseler Martinskirche werde es einen Trauergottesdienst mit "protokollarischen Ehrenbekundungen" geben, teilte die hessische Landesregierung mit.