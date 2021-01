Verneri Pohjola Quartett Hommage ans Leben

"Tote träumen nicht" heißt übersetzt Verneri Pohjolas aktuelles Programm. Der finnische Trompeter versteht seine in langen Melodiebögen schwelgende Musik als Feier des Lebens in all seinen emotionalen Schattierungen, von düster bis überschwänglich.

Am Mikrofon: Jan Tengeler

