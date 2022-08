Energiepolitik

Die Gasumlage soll Importeuren wie Uniper zugute kommen (Archivbild) (picture alliance / dpa / Frank Rumpenhorst)

Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Die Rechtsverordnung greift ab Anfang Oktober und gilt bis zum 30. September 2024. Die Umlage soll Gasimporteuren wie Uniper zugute kommen, die zu hohen Preisen Ersatz für ausbleibende, günstigere Gasmengen aus Russland kaufen müssen. Nur so können diese Firmen wiederum ihre Kunden wie zum Beispiel die Stadtwerke weiter beliefern. Ohne Gasumlage wird befürchtet, dass die Gashändler in die Insolvenz gehen könnten, was die Versorgungssicherheit gefährden würde. Die Höhe der Umlage soll kommende Woche bekannt gegeben werden. Auf die Verbraucher dürften erhebliche Mehrkosten zukommen.

Auch der europäische Gasnotfallplan ist heute in Kraft getreten. Demnach sollen alle EU-Staaten bis März nächsten Jahres ihren Verbrauch freiwillig um 15 Prozent senken. Ungarns Regierungschef Orban hat die Umsetzung für sein Land bereits ausgeschlossen. Auch die polnische Regierung erklärte, man sehe sich nicht an das Einsparziel gebunden. Falls europaweit nicht genug Gas eingespart wird, kann die EU verbindliche Ziele festlegen.

