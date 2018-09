Die Recycling-Quote in Deutschland soll bis 2020 auf mehr als 60 Prozent steigen - das ist das Ziel eines neuen Verpackungsgesetzes.

Derzeit liege die Quote bei 36 Prozent, sagte Bundesumweltministerin Schulze in Berlin. Zu dem Gesetz gehöre ein neues Online-Register, in das sich alle Hersteller und Vertreiber von Verpackungen wie Pappbecher für Kaffee, Tragetaschen oder Verpackungen im Versandhandel bis Ende des Jahres eintragen müssten. Damit verbunden sei die Zahlung von Gebühren an eines der Dualen Systeme, die das Verpackungs-Recycling in Deutschland organisierten, führte die SPD-Politikerin aus.



Die bisherigen Regeln wurden immer wieder als Ineffektivität beklagt. Seitens der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister, die von 2019 an das Recycling kontrolliert, hieß es, bisher seien bei den Wertstoffverpackungen rund ein Drittel nicht an der Finanzierung des Systems beteiligt gewesen, beim Papier sogar die Hälfte.