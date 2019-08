Der kommissarische Leiter der US-Einwanderungsbehörde, Cuccinelli, hat der Inschrift der New Yorker Freiheitsstatue eine einwanderungskritische Wendung gegeben und damit für Empörung gesorgt.

In einer Debatte des TV-Senders NPR zur verschärften Einwanderungspolitik von US-Präsident Trump rezitierte Cuccinelli das auf dem Sockel der Freiheitsstatue eingravierte Gedicht "The New Colossus" (Der neue Koloss): "Gebt mir eure Müden und eure Armen, die auf ihren eigenen Beinen stehen und die nicht zu einer Belastung für die Allgemeinheit werden." Im Original wird allerdings gar kein Bezug auf die wirtschaftliche Selbstständigkeit von Einwanderern genommen: "Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen, die frei zu atmen begehren."



Politiker der Demokraten kritisierten Cuccinellis Umdichtung scharf. "Unsere Werte sind auf der Freiheitsstatue in Stein gemeißelt. Sie werden nicht ersetzt", schrieb die Senatorin und demokratische Präsidentschaftsanwärterin Warren auf Twitter. Ebenfalls auf Twitter schaltete sich US-Präsident Trump in die Debatte ein. Cuccinelli habe recht: "Ich finde es nicht gerecht, wenn der amerikanische Steuerzahler dafür bezahlen muss, dass Menschen in die Vereinigten Staaten kommen."