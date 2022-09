Nach Eklat bei Abstimmung

Logo der Veranstaltung "Der Synodale Weg" (dpa/Andreas Arnold)

Vorangegangen war gestern ein Eklat bei der Abstimmung über einen Text zur Liberalisierung der kirchlichen Sexualmoral. Das Papier stieß zwar in der allgemeinen Abstimmung auf 82 Prozent Zustimmung, verfehlte aber die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit unter den Bischöfen. Die Entscheidung hat viele Teilnehmer enttäuscht. Die anwesenden Bischöfe und die Vertreter der Laien berieten in getrennten Sitzungen bis in die Nacht hinein über das weitere Vorgehen. Nach einer Aussprache am Morgen forderten einige Delegierte eine namentliche Abstimmung insbesondere der Bischöfe und drohten mit ihrer Abreise.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Bätzing sprach von einer Krise. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, mahnte die Veränderungsbereitschaft aller Beteiligten an. Wenn man den Eindruck erhalte, die Beteiligung der Laien sei nur eine Simulation, müsse man eine neue Standortbestimmung vornehmen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.