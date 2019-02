Paketdienstleister haben den Vorwürfen von Verdi-Chef Bsirske widersprochen.

Hermes teilte mit, als Auftraggeber lege man großen Wert auf unternehmerische Verantwortung. Man lasse sich von all seinen Servicepartnern vertraglich zusichern, dass sie sich vollumfänglich an gesetzliche Vorgaben - insbesondere die Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns - hielten, sagte eine Sprecherin. Darüber hinaus würden in den kommenden fünf Jahren mehr als 100 Millionen Euro investiert, die überwiegend in die Lohn- und Personalkosten in der Paketzustellung flössen. Für Hermes tätige Servicepartner seien dadurch in die Lage versetzt, ihren Zustellern perspektivisch einen Stundenlohn von mindestens 12 Euro zu zahlen.



Auch der Bundesverband Paket & Expresslogistik (Biek) betonte, dass die Unternehmen ihre Vertragspartner zur Zahlung des Mindestlohns und zur Arbeitszeitaufzeichnung verpflichteten. DHL erklärte, mehr als 98 Prozent der Pakete durch eigene Zusteller auszuliefern. Bei den anderen zwei Prozent müssten sich die beauftragten Firmen bezüglich Arbeitsbedingungen und Löhnen an die gesetzlichen Bestimmungen halten, führte eine Sprecherin des Marktführers aus.

"Kein Kavaliersdelikt"

Verdi-Chef Bsirske hatte den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt, zum Teil hätten sich mafiöse Strukturen etabliert. Firmen wie Hermes engagierten Unternehmen, die wiederum andere Firmen beauftragten, die dann Fahrer aus der Ukraine, aus Moldawien oder aus Weißrussland einsetzten. Es gebe Stundenlöhne von 4 Euro 50 oder 6 Euro und Arbeitszeiten von 12 oder sogar 16 Stunden pro Tag.



Die SPD-Partei- und -Fraktionsvorsitzende Nahles unterstützte Bsirskes Kritik. Wer den Mindestlohn untergrabe, begehe kein Kavaliersdelikt, teilte sie auf Twitter mit. Es handele sich um Betrug an den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Nahles betonte, man werde sich dafür starkmachen, die sogenannte Nachunternehmerhaftung auch auf die Paketbranche auszuweiten. Diese Forderung hatte Bsirske in dem Interview erhoben. Das bedeute, führte der Gewerkschaftschef aus, dass der eigentliche Auftraggeber für die korrekten Arbeitsbedingungen bei allen Subunternehmern verantwortlich sei. Bisher gebe es das nur in der Bau- und in der Fleischbranche.