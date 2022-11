Grenzkontrolle am Übergang vom italienischen Ventimiglia zum französischen Menton (Archivbild). (dpa / Laurent_Carre)

Die Polizei patrouillierte in Zügen und an Straßen und hinderte Migranten an der Einreise; dies führte zu langen Staus auf italienischer Seite.

Die französische Regierung hatte in der vergangenen Woche die Entsendung von 500 zusätzlichen Kräften zur Verstärkung der Grenzen angekündigt. Sie reagierte damit auf die strikte Migrationspolitik der neuen rechtsgerichteten Regierung in Rom und deren Weigerung, aus dem Mittelmeer gerettete Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" an Land zu lassen. Dieses durfte schließlich im Hafen im französischen Toulon anlegen. Frankreich hatte deshalb auch erklärt, sich aus einem sogenannten "Solidaritäts-Mechanismus" der EU zurückzuziehen, in dessen Rahmen 3.000 Migranten von italienischer Seite aufgenommen werden sollen.

