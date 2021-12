In Spanien wird die Maske draußen wieder zur Pflicht (picture alliance/dpa | Daniel Karmann)

In Belgien werden ab Sonntag Kinos und Konzertsäle geschlossen. Dies gab Regierungschef De Croo am Abend bekannt. Cafés und Restaurants dürfen demnach nur bis 23.00 Uhr geöffnet bleiben. Alle Großveranstaltungen im Innenbereich werden verboten. Fußballspiele dürfen nur ohne Zuschauer ausgetragen werden.

In Spanien kündigte die Regierung an, dass das Tragen von Masken auch im Freien wieder Pflicht wird. Trotz einer der höchsten Impfquoten weltweit ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen; gestern wurden fast 50.000 gemeldet. Der Anteil der Omikron-Variante an den Neuerkrankungen stieg binnen einer Woche von 5 auf 47 Prozent.

In Österreich wird ab dem 27. Dezember die Sperrstunde für die Gastronomie von 23 auf 22 Uhr vorverlegt. Das gelte auch für den Silvestertag, betonte die Leiterin des Krisenstabs, Reich. Zudem werde es für Teilnehmende von Veranstaltungen je nach Impfstatus gestaffelte Beschränkungen geben. Maximal 2.000 Menschen sind erlaubt, wenn sie über eine Auffrischungsimpfung und einen Test verfügen.

