Geht es nach den sieben Abgeordneten aus den Reihen der Ampel-Koalition, wäre die Pflicht mit einer dreimaligen Impfung oder alternativ mit einer zweimaligen Impfung und einer überstandenen Infektion erfüllt. Die Krankenkassen sollen die Behörden informieren, wenn der Nachweis nicht erbracht wird oder Zweifel bestehen. Wer am 1. Oktober nicht vollständig geimpft ist, muss dann mit einem Bußgeld rechnen.

Auch Union hat Entwurf erarbeitet

Laut einem Bericht der ARD hat auch die Unions-Fraktion einen Vorschlag erarbeitet. Das Papier sieht einen Impfmechanismus vor, der erst greifen soll, wenn die Lage sich verschärft. Demnach sind drei Stufen vorgesehen. Zunächst sollen alle Personen ab 60 Jahren geimpft werden, anschließend die Über-50-Jährigen und danach Beschäftigte der kritischen Infrastruktur und Mitarbeitende in Schulen, Kitas und bei der Polizei. Der Impfmechanismus solle erst bei Bedarf vom Bundestag aktiviert werden. Details sollen in einem möglichen Gesetz festgezurrt werden.

Für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren sprach sich die Obfrau der Linken im Gesundheitsausschuss, Vogler, aus. Sie sagte im Deutschlandfunk , eine altersbezogene Regelung für Menschen erst ab 50 oder 60 Jahren berge die Gefahr, dass dies den Jüngeren signalisiere, eine Impfung sei für sie nicht so wichtig.

Freie Abstimmung ohne Fraktionsvorgaben vorgesehen

Der Bundestag soll nach Plänen der Ampel-Koalition in freier Abstimmung ohne Fraktionsvorgaben über eine mögliche Regelung entscheiden. Daneben gibt es eine Initiative einer Gruppe um FDP-Vize Kubicki gegen eine allgemeine Impfpflicht. Eine Gruppe um den FDP-Politiker Andrew Ullmann arbeitet an einem Vorschlag für eine Art Mittelweg, nämlich einem Beratungsgespräch für alle volljährigen Ungeimpften. Sollte so nach gewisser Zeit die nötige Impfquote nicht erreicht werden, ist eine Pflicht zum Nachweis einer Impfung für Personen ab 50 Jahren vorgesehen.

