Türkisch-syrisches Grenzgebiet

Ein deutsches Rettungsteam rettet nach über 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Stadt Kirikhan. (dpa-Bildfunk)

Wie die Hilfsorganisation ISAR Deutschland mitteilte, konnten ihre Einsatzkräfte in der türkischen Stadt Kirikhan eine Frau lebend bergen. In Iskenderun wurden sechs Mitglieder einer Familie aus einem eingestürzten Haus befreit. Im Nordwesten Syriens gelang es Helfern, einen sechsjährigen Jungen zu retten. Die offizielle Zahl der Toten stieg unterdessen auf mehr als 22.000. Allein in der Türkei kamen nach jüngsten Angaben rund 19.400 Menschen ums Leben.

Sowohl Präsident Erdogan als auch der syrische Staatschef Assad besuchten heute die Erdbebengebiete. Wie staatliche syrische Medien berichten, erlaubt das Regime nun humanitäre Hilfe für die von Rebellen gehaltenen Gebiete im Nordwesten. Dort fehlt es nach wie vor an allem. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sollen 14 Lastwagen mit Hilfsgütern auf dem Weg sein. Die Präsidentin des Komitees vom Internationalen Roten Kreuz traf in Aleppo ein, um die Hilfe zu koordinieren. Auch WHO-Generaldirektor Tedros wird in Syrien erwartet. Deutschland wird in den nächsten Tagen weitere Hilfsgüter in die Türkei fliegen.

