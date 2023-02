Ein deutsches Rettungsteam rettet nach über 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Stadt Kirikhan. (dpa-Bildfunk)

Das teilte die Hilfsorganisation ISAR Deutschland mit. Der Einsatz hatte mehr als 50 Stunden gedauert. Die Nachrichtenagentur ap berichtet von sechs geretteten Mitgliedern einer Familie in Iskenderun. Auch habe man zwei Männer in der Provinz Hatay und in Adiyaman aus den Trümmern befreit.

Bereits in der Nacht hatten Medien über die erfolgreiche Rettung von mehreren Kindern und Jugendlichen berichtet. Die Chancen, Verschüttete noch lebend zu finden, werden allerdings immer geringer. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und Syrien ist inzwischen auf mehr als 21.000 gestiegen. Zehntausende Menschen wurden verletzt. Hunderttausende sind obdachlos. Aus vielen Ländern ist Hilfe unterwegs

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.