Der Deutsche Städtetag drängt auf eine schnelle Lösung für verschuldete Kommunen.

Verbandspräsident Jung sagte der Deutschen Presse-Agentur, Bund und Länder müssten sich im neuen Jahr schnell einigen, wie der Vorschlag von Finanzminister Scholz umgesetzt werden könne. Dann könne 2020 ein Befreiungsschlag für mehr als 2000 Städte und Gemeinden mit hohen Altschulden in Deutschland gelingen. Finanzminister Olaf Scholz hatte vorgeschlagen, dass der Bund einen großen Teil der kommunalen Schulden übernimmt. Er fordert aber auch, dass sich die Bundesländer an der Entschuldung beteiligen.



Scholz' Vorschlag stößt bei Kommunalverbänden aber auch auf Ablehnung. Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistags, Henneke, sagte der Zeitung "Die Welt", er habe wenig Verständnis dafür, wenn sich der Bund mit einem Problem weniger Städte in wenigen Bundesländern befasse. Dieses müsse von den betroffenen Ländern selbst gelöst werden.