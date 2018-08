Die EU sieht die wirtschaftliche Lage in Italien mit Besorgnis.

Haushaltskommissar Oettinger sagte im ZDF, nach Griechenland liege Italien auf dem höchsten Tabellenplatz der Verschuldung. Vor diesem Hintergrund müsse darauf geachtet werden, dass Europa insgesamt nicht zu hohe Schulden aufweise. EU-Finanzkommissar Moscovici forderte von der Regierung in Rom "substanzielle Anstrengungen" in der Haushaltsplanung für das kommende Jahr. Er sagte der Zeitung "Il Sole 24 Ore", es sei im Interesse Italiens, die öffentlichen Schulden unter Kontrolle zu halten. - Die Regierungskoalition aus 5-Sterne-Bewegung und Lega will ihre Ziele zur Wirtschaftsentwicklung und den öffentlichen Finanzen im September vorlegen.