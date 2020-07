Twitter hat angekündigt, Nutzerkonten zu sperren, die im Zusammenhang mit der Verbreitung der Verschwörungstheorie-Bewegung QAnon stehen.

Diese Inhalte verstießen gegen die Richtlinien des Unternehmens, teilte der Online-Dienst mit. Rund 150.000 Konten seien betroffen. Twitter kündigte an, Accounts mit "QAnon"-Inhalten zu blockieren und das Teilen von Links zu solchen Seiten zu verhindern. Derartige Beiträge sollen auf Twitter nicht mehr empfohlen werden.



Die QAnon-Theorie mit teilweise rechtsradikalem Hintergrund hat in letzter Zeit stark an Popularität gewonnen. Ihre Anhänger unterstützen US-Präsident Trump und glauben an eine Verschwörung innerhalb der amerikanischen Politbürokratie.

Trump und QAnon

QAnon-Anhänger verbreiten unbelegte Theorien. Dazu gehört die Behauptung, dass Trump im Verborgenen gegen eine Elite innerhalb des Staatsapparats und einen Kindesmissbrauchsring ankämpfe. Zu ihm sollen unter anderen zahlreiche Hollywood-Schauspieler und Politiker gehören. Den Lockdown während der Corona-Pandemie habe es gegeben, um Kinder aus Folterkellern zu befreien.



Seit mehr als zwei Jahren berufen sich die Verschwörer dabei auf Hinweise eines Nutzers namens "Q". Er sei angeblich ein ranghoher Informant aus der US-Regierung. Lediglich Trump könne erfolgreich gegen diese Verschwörungen vorgehen. Auf Trumps Wahlkampf-Kundgebungen sieht man immer wieder Teilnehmer mit "QAnon"-Plakaten. In den USA wird "QAnon" zum Teil als religiöse Bewegung bezeichnet.

