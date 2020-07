Twitter hat angekündigt, Nutzerkonten zu sperren, die im Zusammenhang mit der Verbreitung der Verschwörungstheorie QAnon stehen.

Diese Inhalte verstießen gegen die Richtlinien des Unternehmens, teilte der Online-Dienst mit. Rund 150.000 Konten seien betroffen. Die QAnon-Theorie mit teilweise rechtsradikalem Hintergrund hat in letzter Zeit stark an Popularität gewonnen. Ihre Anhänger unterstützen US-Präsident Trump und glauben an eine Verschwörung innerhalb der amerikanischen Politbürokratie. Oftmals verbreiten sie abstruse Behauptungen. Im vergangenen Jahr warnte das FBI vor QAnon.