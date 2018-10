Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi haben die Türkei und Saudi-Arabien eine gemeinsame Untersuchung vereinbart.

Eine entsprechende Arbeitsgruppe solle Aufklärung bringen, sagte ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Der Vorschlag dazu sei aus Riad gekommen.



Der in den USA im Exil lebende Khashoggi war Anfang Oktober ins saudische Konsulat in Istanbul gegangen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die türkische Polizei glaubt, dass er dort ermordet wurde. Nach saudischer Darstellung hingegen verließ Khashoggi das Konsulat wieder. Der Journalist hatte die Regierung in Riad in Kolumnen für die "Washington Post" häufig kritisiert.