Im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi fordert die FDP einen internationalen Schulterschluss gegenüber der saudischen Regierung.

Deutschland und die anderen führenden Industrienationen der G7-Gruppe sollten zusätzlich zu ihrer gemeinsamen Erklärung die saudischen Botschafter in ihren Ländern einbestellen und mit Nachdruck eine lückenlose Aufklärung einfordern, sagte FDP-Fraktionsvize Lambsdorff der Deutschen Presse-Agentur. Zudem dürften deutsche Unternehmen eine Wirtschaftskonferenz in Riad solange nicht als Investoren unterstützen, bis der Fall aufgeklärt sei. Die Finanzminister der USA, Frankreichs, Großbritanniens und der Niederlande sagten ihre Teilnahme an der Konferenz bereits ab.



Khashoggi hatte Anfang Oktober einen Termin im saudischen Konsulat in Istanbul und ist seitdem verschwunden. US-Präsident Trump äußerte mittlerweile die Vermutung, dass der Journalist tot ist und forderte "schwerwiegende Konsequenzen", sollte Saudi-Arabien verantwortlich sein. Das dortige Königshaus weist die Vorwürfe zurück.