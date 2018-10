US-Präsident Trump hat die Vermutung geäußert, dass der verschwundene saudische Journalist Jamal Khashoggi tot ist.

Sollte Saudi-Arabien verantwortlich sein, müsse es sehr schwerwiegende Konsequenzen geben, sagte Trump. Die türkischen Behörden gehen davon aus, dass Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul gefoltert und ermordet wurde. Das Königshaus weist die Vorwürfe zurück. Trump hat enge Beziehungen zu Kronprinz Salman aufgebaut und erst kürzlich erklärt, das Land werde in dem Fall vorverurteilt. Die USA sehen Saudi-Arabien als wichtigen Handelspartner an, unter anderem für Waffengeschäfte, und arbeiten im Kampf gegen den Terrorismus mit Riad zusammen.



US-Finanzminister Mnuchin sagte gestern seine Teilnahme an einer Wirtschaftskonferenz in Riad ab, wie zuvor schon viele andere hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft.