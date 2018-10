Das Verschwinden eines prominenten saudi-arabischen Journalisten und Regimekritikers löst Besorgnis bei US-Senatoren aus.

Sie haben eine Untersuchung des Falls Khashoggi eingeleitet und fordern, dass Präsident Trump mögliche Sanktionen gegen Saudi-Arabien prüft. Das Verschwinden des Journalisten Khashoggi deute auf eine gravierende Menschenrechts-Verletzung hin, heißt es in einem Brief des Vorsitzenden des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen. Mehr als ein Dutzend Senatoren beider US-Parteien setzten ihre Unterschrift unter das Schreiben.



Khashoggis Verbleib ist ungeklärt, seit er vergangene Woche das saudi-arabische Konsulat in der türkischen Metropole Istanbul betrat. Nach Darstellung der Regierung in Riad verließ er das Konsulat wieder. Türkische Behörden gehen davon aus, der Journalist sei von einer saudi-arabischen Eliteeinheit getötet worden. Riad weist das zurück.