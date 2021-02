Versicherungen für Haustiere Hunde können teuer werden Von Werner Nording

Hundehalter sollten eine separate Versicherung abschließen (imago / Blickwinkel / B.Rainer)

Rund zehn Millionen Hunde gibt es in Deutschland. Wenn der Hund den Briefträger beißt oder zum Tierarzt muss, wird der treueste Freund des Menschen allerdings schnell ein ziemlich teurer Freund. Deshalb halten es Experten für unverzichtbar, für den Hund eine Versicherung abzuschließen.

Hunde gelten als der beste Freund des Menschen. Doch sie können auch großen Schaden anrichten, sogar im Schlaf. Eine 61-jährige Frau war über einen dösenden Schäferhund gestolpert und hatte sich am Knie verletzt. Der Hundebesitzer musste Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Zu Recht. Denn jeder Halter muss in Deutschland für die Schäden haften, die sein Hund einem Dritten zufügt, sagt der Jurist Philipp Rehberg von der Verbraucherzentrale Niedersachsen.

"Das ist eine sogenannte Gefährdungshaftung, das heißt es kommt normalerweise auch nicht darauf an, ob mich ein Verschulden daran trifft, dass mein Hund jemandem einen Schaden zugefügt hat."

Kosten laufen im Schadensfall schnell aus dem Ruder

Deshalb hält Rehberg eine Hunde-Haftpflichtversicherung für unverzichtbar. Vorgeschrieben ist eine solche Versicherung bereits in den sechs Bundesländern Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Für Kampfhunde ist sie in allen Bundesländern Pflicht, bis auf Mecklenburg-Vorpommern. Hunde sind nie berechenbar, erklärt auch Udo Kopernik vom Verband für das Deutsche Hundewesen. Wenn der eigene Vierbeiner sich losreißt und auf der Straße einen Unfall verursacht, könne das richtig teuer werden.

"Auto an der Laterne, das kann dann schon mal schnell durchaus hoch vierstellig oder fünfstellig werden, so ein Schaden."

Und die private Haftpflichtversicherung zahlt da nicht. Denn sie deckt nur Schäden durch Kleintiere wie Katzen, Meer­schweinchen oder Vögel ab. Die Deckungssumme der Hundehaftpflicht sollte wenigstens zehn Millionen Euro betragen, rät Rehberg. Fünf Millionen für Personenschäden und fünf Millionen für Sachschäden. Der Jahresbeitrag kann je nach Höhe der Selbstbeteiligung oder Rasse sowie dem Alter des Hundes stark variieren.

"Und auch das Alter des Halters selbst spielt unter Umständen eine Rolle. Wenn sie noch sehr jung sind, sind die Beiträge etwas höher, die Spannbreiten, die ich gefunden habe, liegen zwischen 35 und 200 Euro im Jahr."

Wer sich informiert, kann eine gute Hundehaftpflicht aber auch schon für 80 Euro im Jahr bekommen. Wichtig ist, auch auf das Kleingedruckte zu achten.

"Man muss sich insbesondere angucken, welche bestimmten Schadensfälle unter Umständen ausgeschlossen sind."

Ganz wichtig ist der Versicherungsschutz bei einem Verstoß gegen Halter­pflichten. Denn wenn der Versicherte nicht mutwillig gegen die Vorschriften verstoßen hat, zahlt eine gute Versicherung in der Regel auch, wenn Herrchen oder Frauchen vergessen haben, ihren Vierbeiner trotz Leinenzwang anzuleinen und der Hund einen Unfall verursacht. Oder wenn der Hundesitter beim Gassigehen nicht aufgepasst hat und der Hund zum Beispiel einen Jogger verletzt. Eine gute Versicherung deckt auch Mietsachschäden ab, wenn der Hund zum Beispiel das Hotelzimmer verwüstet oder den Leihwagen beschmutzt.

Gesundheitsschutz bei Hunden ist teuer

Während die Hundehaftpflicht relativ erschwinglich ist, muss man für den Gesundheitsschutz seines Vierbeiners erheblich tiefer in die Tasche greifen. Wer sich für seinen Dackel oder Labrador auch gegen die Kosten einer Operation absichern will, muss ohne Selbstbeteiligung und Schadenslimit mit mehr als 200 Euro pro Jahr rechnen. Und wer zusätzlich noch die Behandlungskosten absichert, muss sogar im Jahr mit Kosten von 600 bis 1.000 Euro kalkulieren.

