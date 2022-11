Kiew ist von den Stromausfällen besonders betroffen (picture alliance / dpa / Friedemann Kohler)

Wie die Militärverwaltung über den Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, ist die Versorgung mit Wärme, Wasser und Mobilnetz nahezu vollständig wiederhergestellt. Die Reparaturarbeiten am Stromnetz befänden sich in der Endphase. Aufgrund der hohen Belastung könne es noch zu lokalen Ausfällen kommen.

Im Süden des Landes dauert der Beschuss der russischen Armee an, wie ukrainische Behörden mitteilen. So habe es unter anderem in der Großstadt Krywiyj Rih einen russischen Raketenangriff gegeben. Dabei seien auch Teile der Verkehrsinfrastruktur zerstört worden. Die Militärverwaltung rief die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Auch das von der Ukraine zurückeroberte Gebiet Cherson ist nach Angaben der regionalen Verwaltung unter russischem Beschuss.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.