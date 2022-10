Russlands Krieg gegen die Ukraine

Aufgrund von russischen Raketenangriffen kommt es immer wieder zu Stromausfällen wie hier in einem Stadtbezirk von Kiew (Archiv). (IMAGO / NurPhoto / Hennadii Minchenko)

Am Abend waren nach Angaben von Bürgermeister Klitschko immer noch rund 250.000 Wohnungen ohne Strom. An 40 Prozent der Verbrauchsstellen gebe es weiterhin kein Wasser. Am Vormittag waren 80 Prozent der Menschen von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Ab morgen gelten weitere Stromsparmaßnahmen, so sollen weniger U-Bahnen fahren, Straßenbahnen und Oberleitungsbusse werden teilweise durch Fahrzeuge mit Dieselmotoren ersetzt.

Ukraine: viele Marschflugkörper abgefangen

Das russische Verteidigungsministerium sprach von Schlägen gegen "Militärkommando und Energiesysteme in der Ukraine". Man habe alle vorbestimmten Ziele getroffen. Ukrainischen Angaben zufolge wurden 44 von mehr als 50 Marschflugkörpern abgefangen. Neben Kiew waren auch die Städte Charkiw, Kirowohrad und Saporischschja betroffen. Ein Raketenteil ging laut Innenministerium der Republik Moldau in einem Dorf jenseits der Grenze nieder und richtete dort Sachschäden an.

