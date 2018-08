Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi macht für die Probleme an Flughäfen die Arbeitsbedingungen von Kollegen am Boden verantwortlich.

Firmen, die Gepäckabfertigung oder Boarding organisierten, beschäftigten zu wenig Personal und zahlten zu schlecht, heißt es in einer Mitteilung. Nötig seien daher bessere Arbeitsbedingungen, ein Branchentarifvertrag und Sprachkurse während der Arbeitszeit. Oft könnten neue Kollegen etwa aus Kroatien oder Griechenland zu wenig Deutsch, würden aber zum Beispiel Flugzeuge mit Gefahrgut beladen.



Das Unternehmen Wisag, das unter anderem in Frankfurt und Berlin aktiv ist, wies die Vorwürfe zurück. An allen Flughäfen gälten Tarifverträge. Auch unterstütze man die Forderung nach einem Branchentarifvertrag und sei an der Gründung eines Arbeitgeberverbandes beteiligt. Zudem überprüfe man Mindestsprachkenntnisse und biete auch Kurse an.