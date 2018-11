Verspätungen, Zugausfälle, technische Probleme: Deutsche-Bahn-Chef Lutz bekommt laut einem Zeitungsbericht Druck vom Aufsichtsrat. Er soll demnach bis zum Frühjahr eine ausgefeilte Strategie zur Behebung von Betriebsmängeln bei dem Konzern vorlegen.

Diese Frist habe ihm der Aufsichtsrat des Konzerns gesetzt, meldet "Die Welt". Die Vertreter der Bundesregierung in dem Gremium hätten verlangt, dass im ersten Halbjahr 20198 bereits erste Verbesserungen eintreten.



Der Aufsichtsratsvorsitzende Odenwald hatte zuvor nach einer zweitägigen Vorstandsklausur in Berlin mitgeteilt, man wolle mit höheren Investitionen in Züge, Schienennetz und Mitarbeiter die derzeitige Krise überwinden. In den kommenden Jahren seien dafür Ausgaben auf Rekordniveau geplant. Details zum Investitionsvolumen nannte er nicht. Der Vorstand sehe vor allem Verbesserungsbedarf in der Infrastruktur und im Fern-, Nah- und Güterverkehr, sagte Odenwald.



Die Bahn steht unter anderem wegen vieler Verspätungen in der Kritik. Im Oktober kamen nur gut 72 Prozent der Fernzüge, also ICE und IC, pünktlich an ihre Ziele. Nach einem Bericht des ARD-Magazins "Kontraste" fehlen derzeit rund 5.800 Mitarbeiter im betriebskritischen Bereich des Zugverkehrs. Darüber hinaus seien im Sommer nur 20 Prozent der eingesetzten ICE-Züge voll funktionsfähig gewesen.