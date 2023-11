Europäischer Automarkt

In der Europäischen Union werden verstärkt Elektroautos nachgefragt. (picture alliance / dpa / CTK / Ales Zapotocky)

Wie ein Sprecher des Herstellerverband Acea in Brüssel mitteilte, wurden im Oktober rund 855.500 Fahrzeuge neu zugelassen und damit 14,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Besonders reine Elektroautos verzeichneten einen starken Zuwachs und überholten erstmals Wagen mit Dieselantrieb, hieß es weiter. In Frankreich wurden mit einem Plus von rund 22 Prozent die meisten Autos zugelassen. In Deutschland fiel das Wachstum mit knapp fünf Prozent vergleichsweise gering aus.

