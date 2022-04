Im sogenannten Ishpingo-Feld würden nun täglich 3.600 Barrel gefördert, erklärte die Regierung in Quito. Es liegt im Yasuní-Nationalpark. Präsident Lasso will die Öl-Förderung in Ecuador nach eigener Aussage verdoppeln. Die aktuelle Produktion in Ishpingo spüle jährlich rund 60 Millionen Dollar in die Staatskassen, erklärte die Regierung. Das Geld soll demnach in Verbesserungen des Bildungs-, Gesundheits- und Sicherheitssystems investiert werden.

Umweltschützer und Vertreter indigener Völker wehren sich gegen den Ausbau der Öl-Förderung im Yasuní-Park. Das Gebiet weist eine der höchsten Artenvielfalten weltweit auf.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.