Ukrainische Soldaten überprüfen die von russischen Soldaten ausgehobenen Schützengräben in der Region Cherson. (Leo Correa / AP / dpa / Leo Correa)

Dort seien mehr als 40 russische Soldaten getötet und mehrere Panzer sowie andere Ausrüstung zerstört worden, teilte das Militär mit. Gestern hatte die von Russland eingesetzte Verwaltung in Erwartung eines ukrainischen Angriffs eine Evakuierung des annektierten Gebiets und der gleichnamigen Regionalhauptstadt Cherson angeordnet.

7.000 Zivilisten weggebracht

Heute hieß es, man habe bereits mehr als 7.000 Zivilisten auf Territorium gebracht, das sicher von Russland kontrolliert werde. Nachdem der russische Präsident Putin das Kriegsrecht über diese und die anderen besetzten ukrainischen Gebiete verhängt hat, wird die Aussiedelung der Bewohner Chersons formell erleichtert. Russland hat die Stadt für annektiert erklärt und betrachtet die ukrainische Bevölkerung als russische Staatsbürger. Beobachter gehen davon aus, dass sich noch etwa 80.000 Menschen in Cherson aufhalten.

Weitere Angriffe auf Industrie- und Energieanlagen

Unterdessen setzt das russische Militär seine Angriffe auf Industrie- und Energieanlagen in der Ukraine fort. Der ukrainische Regionalgouverneur Resnitschenko teilte mit, Ziel seien Anlagen in der Region Krywyj Rih im Süden und Dnipropetrowsk in der Mitte des Landes gewesen. Dabei seien Schäden entstanden. Details nannte er nicht. Dem Vernehmen nach soll das russische Militär auch eine Schule in der Region Saporischschja beschossen haben.

Als Reaktion auf die Luftangriffe auf Kraftwerke und andere kritische Infrastruktur strebt die ukrainische Regierung eine landesweite Verringerung des Energieverbrauchs um 20 Prozent an. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, zwischen sieben und 22 Uhr möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Dieser soll zudem zeitweise abgeschaltet werden.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 20.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.