Waldbrände

Waldbrand in Brandenburg: Großschadenslage bleibt auch am Sonntag bestehen (Archivbild). (Jan Woitas/dpa)

Der Landkreis Elbe-Elster teilte am Abend mit, weil Sommer-Temperaturen ohne nennenswerten Niederschlag vorhersagt seien, habe man weitere Brandschutzeinheiten aus dem Land um Unterstützung gebeten. Die Arbeit der Einsatzkräfte sollte auch in der Nacht fortgesetzt werden. Die sogenannte Großschadenslage bleibt auch heute bestehen, wie der Landkreis weiter mitteilte.

Auch bei dem Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz ist weiter keine Entspannung in Sicht. Ein Sprecher des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sagte am Abend, es habe nur 15 Minuten ergiebig geregnet. Die einzige Wirkung sei gewesen, dass wegen des Niederschlags Rauch aus Glutnestern aufgestiegen sei. Diese seien so sichtbar geworden. Sollte sich die Wetterlage nicht ändern, gebe es keine Chance auf Besserung. Ein Ende des Einsatzes sei nicht in Sicht. Man rechne nicht mehr in Tagen, sondern in Wochen.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.