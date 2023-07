Weltmeister Max Verstappen verwies den Ferrari-Piloten Charles Leclerc in Österreich aus Platz zwei. (Erwin Scheriau / APA / dpa / Erwin Scheriau)

Verstappen siegte in Spielberg vor dem Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und seinem Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez. Der zweifache Weltmeister führt die Gesamtwertung nun mit 81 Zählern Vorsprung an. Mit seinem 42. Karrieresieg überholte Verstappen den Brasilianer Ayrton Senna in der Liste der erfolgreichsten Fahrer und liegt dort nun auf dem fünften Platz. Der deutsche Pilot Nico Hülkenberg vom Rennstall Haas schied nach technischen Problemen in der 14. Runde aus.

Anlässlich des Todes des niederländischen Nachwuchsfahrers Dilano van't Hoff nach einem Unfall während eines Rennens am Samstag im belgischen Spa fand vor dem Start eine Schweigeminute statt, zudem trugen die Fahrer einen Trauerflor.

