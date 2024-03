Weltmeister Max Verstappen hat den Auftakt der Formel 1 in Bahrain gewonnen. (AP / Darko Bandic)

Der Red-Bull-Pilot setzte sich vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Carlos Sainz im Ferrari durch. Verstappen war von der Pole Position gestartet und dann nicht mehr zu schlagen. Nico Hülkenberg im Haas verpasste nach einem frühen Crash die Punkteränge deutlich.

Es war bereits der 55. Sieg in seiner Karriere. In dieser Saison peilt Verstappen seinen vierten WM-Titel in Folge an.

