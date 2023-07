Großer Preis von Großbritannien: Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red Bull führt vor Lando Norris aus Großbritannien vom Team McLaren. (David Davies / PA Wire / dpa / David Davies)

Der Red-Bull-Pilot verwies in Silverstone Lando Norris im McLaren auf den zweiten Platz und dessen britischen Landsmann Louis Hamilton im Mercedes auf den dritten Platz. Mit dem sechsten Sieg in Serie baute Verstappen damit seine Führung in der WM-Wertung weiter aus.

