Der Bund hat mit der Versteigerung der neuen 5G-Mobilfunkfrequenzen einen Betrag von 6,55 Milliarden Euro erzielt.

Das teilte die Bundesnetzagentur in Mainz mit. Die vier Anbieter Telekom, Vodafone, Telefónica und Drillisch teilen sich demnach die 5G-Frequenzblöcke und die entsprechenden Kosten. Den größten Anteil von fast 2,2 Milliarden Euro übernimmt die Telekom. Mehr als zwölf Wochen lang hatten sich die vier Provider bei der bisher längsten Frequenzauktion immer wieder überboten. Die Einnahmen von 6,55 Milliarden Euro sind deutlich höher als erwartet. In der Fachwelt war nur mit 3 bis 5 Milliarden Euro gerechnet worden. Die Bundesregierung will mit dem Geld die Digitalisierung in Deutschland voranbringen.



5G steht für die 5. Mobilfunkgeneration und als Standard der deutlich schnellere Nachfolger von 4G, auch LTE genannt. Die höhere Geschwindigkeit ist für zahlreiche Zukunftstechnologien wie das autonome Fahren oder die Telemedizin relevant.