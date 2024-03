Protest gegen Tesla

Im Protestcamp bei Grünheide wollen Umweltaktivisten weiter verhindern, das Tesla sein Werk ausbaut. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Nachdem die Versammlung unter Auflagen bis zum kommenden Donnerstag verlängert wurde, gab es am Wochenende Verstöße gegen die behördlichen Vorgaben. So schliefen einige Personen in den Baumhäusern, was wegen Sicherheitsbedenken verboten worden war.

Brandenburgs Innenminister Stübgen, CDU, teilte mit, die Aktivisten hätten bis morgen Zeit für den Rückbau der Baumhäuser. Ansonsten drohe eine Räumung. Die Aktivisten hatten bereits angekündigt, diese Auflage nicht zu erfüllen. Ihr Ziel ist es, die geplante Rodung eines Waldstücks im Zuge einer Erweiterung des Tesla-Geländes zu verhindern.

Ein Anschlag auf einen Strommast hatte zuletzt das Werk des Elektroauto-Herstellers bei Berlin lahmgelegt. Zu der Tat bekannte sich eine linksextremistische Gruppe.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.