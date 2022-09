Das Regiment der Grenadier Guards marschiert auf dem Gelände von Schloss Windsor ein, um die Ankunft des Sarges von Königin Elizabeth II. anzukündigen. (Kirsty Wigglesworth / Pool AP / dpa / Kirsty Wigglesworth)

Auf Schloss Windsor findet zur Stunde ein Trauergottesdienst in der St George's Kapelle statt. Daran nehmen neben Mitgliedern der königlichen Familie auch die Regierungschefs der Länder teil, deren Staatsoberhaupt Elisabeth war. Im Anschluss wird der Sarg in die königliche Gruft hinuntergelassen. Am Abend findet die private Beisetzung im Familienkreis statt.

Am Mittag hatte es einen Staatsakt für die verstobene Queen in der Westminster Abbey in London gegeben. Daran hatten etwa 2.000 geladene Gäste teilgenommen, darunter US-Präsident Biden, Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier sowie zahlreiche Könige und Königinnen. Der Gottesdienst wurde weltweit im Fernsehen übertragen.

19.09.2022