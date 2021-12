Der Sarg des verstorbenen Erzbischofs und Friedensnobelpreisträgers Tutu wird in die anglikanische Kathedrale St. George in Kapstadt getragen. (AP Photo/Nardus Engelbrecht)

Sein Leichnam wurde in der anglikanischen Kathedrale St. George in Kapstadt aufgebahrt. Dort war Tutu als Erzbischof und Oberhaupt der anglikanischen Kirche Südafrikas bis 1996 tätig. Die Ikone des Anti-Apartheidskampfes war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Tutu soll am Neujahrstag beigesetzt werden. Bereits gestern hatte es in Kapstadt eine interreligiöse Trauerfeier gegeben. Sowohl die Stadthalle als auch der Tafelberg sind die ganze Woche über nachts violett angestrahlt.

