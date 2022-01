Verstorbener EU-Parlamentspräsident Sassoli erhält Staatsbegräbnis in Italien. (Olivier Matthys/AP/dpa)

Wie die Regierung von Ministerpräsident Draghi bekannt gab, wird die Trauerfeier am Freitag in Rom stattfinden. Erwartet werden auch EU-Ratspräsident Michel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Sozialdemokrat war am Dienstag im Alter von 65 Jahren gestorben. Die europäischen Institutionen und die Mitgliedsstaaten hatten seine großen Verdienste um Europa gewürdigt.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.