Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen früheren Bundesarbeitsminister Blüm als herausragende Persönlichkeit in der Geschichte Deutschlands gewürdigt. In einem Kondolenzschreiben an Blüms Witwe bezeichnete er den CDU-Politiker als unerschrockenen Anwalt der Bürgerinnen und Bürger.

Bundeskanzlerin Merkel reagierte betroffen auf den Tod des ehemaligen Arbeits- und Sozialministers. Er habe ihre eigene Arbeit stark geprägt, teilte Merkel mit.



Blüms politischer Weggefährte von der SPD, Dreßler, würdigte ihn im Deutschlandfunk als glänzenden Rhetoriker mit hohem Sachverstand. In seinen vielen Jahren habe er den aufrechten Gang nie vermissen lassen, so Dreßler. Und das sei heute leider viel zu selten bei Politikern noch anzutreffen. Blüm und ihn habe immer die Überzeugung verbunden, dass eine Gesellschaft, die stark und gerecht sein wolle, die Gedankenwelt eines Oswald von Nell-Breuning, dem Begründer der katholischen Soziallehre, in praktische Politik umsetzen müsse. Auch Vertreter anderer Parteien würdigten Blüm.



Er war gestern im Alter von 84 Jahren in Bonn gestorben. Von 1982 bis 1998 war Blüm Minister unter Bundeskanzler Kohl. Stets verbunden wurde er mit der Aussage: "Die Rente ist sicher".