Der Iran hat ungeachtet internationaler Warnungen mit der Inbetriebnahme neuer Zentrifugen zur Anreicherung von Uran begonnen.

Präsident Ruhani weihte die 164 Zentrifugen der unterirdischen Anlage in Natans in einer vom Staatsfernsehen übertragenen Zeremonie ein. Damit verstößt der Iran erneut gegen den internationalen Atomvertrag. Dieser gestattet nur den Betrieb älterer Modelle, da die neuen, leistungsfähigeren Typen eine deutlich schnellere Urananreicherung ermöglichen.



In Wien laufen derzeit internationale Gespräche zur Rettung des Atomabkommens mit dem Iran. Bundesaußenminister Maas erklärte auf Twitter, die erste Woche sei konstruktiv gewesen. Man stehe jedoch erst am Anfang intensiver Verhandlungen.

